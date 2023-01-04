Варшава купила еще 116 американских танков Abrams

Польша купила у США еще 116 танков Abrams.
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"Министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку 116 танков М1А1 Abrams для Войска польского. Танки будут приспособлены к требованиям вооруженных сил Польши, а также сопутствующей техники, в том числе машин технического обеспечения и машин управления", — говорится в сообщении минобороны.
Сообщается, что вместе с танками поляки получат запчасти, расходные материалы, передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Кроме того, американская сторона подготовит инструкторов, экипажи боевых машин и технический персонал.