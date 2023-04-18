О нас

Варшава и Киев достигли соглашения о транзите зерна из Украины

Варшава и Киев достигли соглашения о транзите зерна из Украины Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 23:14
Варшава и Киев достигли соглашения о транзите зерна из Украины

Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории.

Как передает Report, об этом она сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко по итогам встречи в Варшаве.

"По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года", — заявила она.

Вице-премьер добавила, что официальная Варшава предоставит информацию о технических аспектах перевозки украинской продукции через территорию Польши.

Напомним, что 16 апреля Польша и Венгрия объявили о временном запрете на ввоз сельхозпродукции из Украины. Польша также объявила, что прекратила транзит украинских продуктов питания со своей территории в третьи страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Polşa ərzaq tranziti ilə bağlı razılığa gəliblər

Экслюзивные новости

Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi