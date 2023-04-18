Варшава и Киев достигли соглашения о транзите зерна из Украины

Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории.

Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории.

Как передает Report , об этом она сообщила первый вице-премьер Юлия Свириденко по итогам встречи в Варшаве.

"По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года", — заявила она.

Вице-премьер добавила, что официальная Варшава предоставит информацию о технических аспектах перевозки украинской продукции через территорию Польши.

Напомним, что 16 апреля Польша и Венгрия объявили о временном запрете на ввоз сельхозпродукции из Украины. Польша также объявила, что прекратила транзит украинских продуктов питания со своей территории в третьи страны.