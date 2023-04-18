Варшава и Киев достигли соглашения о транзите зерна из Украины

Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории.
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"По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года", — заявила она.
Вице-премьер добавила, что официальная Варшава предоставит информацию о технических аспектах перевозки украинской продукции через территорию Польши.
Напомним, что 16 апреля Польша и Венгрия объявили о временном запрете на ввоз сельхозпродукции из Украины. Польша также объявила, что прекратила транзит украинских продуктов питания со своей территории в третьи страны.