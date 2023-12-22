Варшава и Киев договорились о шагах по разблокированию границы

Министерства инфраструктуры Польши и Украины договорились о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу.

Министерства инфраструктуры Польши и Украины договорились о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу.

Как передает Report, об этом сообщило украинское Мининфраструктуры на своей странице в Facebook.

Переговоры прошли на уровне заместителей министров.

"Совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокирования границы. Ключевой результат встречи – согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли взаимопонимания относительно компромиссных решений и их реализации. Следующий этап – переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих", - отмечается в тексте.

При этом, сообщило украинское ведомство, "вопрос изменений к текущему соглашению о либерализации грузовых перевозок не обсуждается".

С 6 ноября польские перевозчики блокируют КПП на границе с Украиной, требуя отменить льготы, предоставленные ЕС их украинским коллегам с июля 2022 года. В результате блокады границы расценки на доставку грузов выросли более чем в три раза, европейские компании начали сокращать объемы заказов.

С начала блокады в очередях у границы умерли три украинских водителя. Киев начал готовить иски о возмещении ущерба, в свою очередь Министерство инфраструктуры Польши призывало Киев выполнить требования польских перевозчиков.