Варадкар вновь станет премьером Ирландии

Глава ирландской партии Fine Gael Лео Варадкар в субботу вернется на пост премьер-министра Ирландии, который он занимал в 2017-2020 годах.

Глава ирландской партии Fine Gael Лео Варадкар в субботу вернется на пост премьер-министра Ирландии, который он занимал в 2017-2020 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в соответствии с договоренностью, достигнутой коалиционным правительством партий Fine Gael и Fianna Fail, Михол Мартин, возглавлявший правительство страны с июня 2020 года, добровольно уступает должность Варадкару, становясь его заместителем.

"Сегодня утром я встретился с президентом [Майклом Хиггинсом] <...> и подал заявление об отставке с поста тишека [официальное название должности главы правительства Ирландии]", - заявил Мартин, выступая в субботу в парламенте страны.

Ранее на своей странице в Twitter он написал, что с нетерпением ожидает "начала второй фазы работы этого правительства".

"Мы многое сделали, однако у нас остается еще много дел", - отметил Мартин.

Коалиция центристских партий Fianna Fail и Fine Gael, а также партии "зеленых" была сформирована по итогам парламентских выборов, состоявшихся в Ирландии в феврале 2020 года. Переговоры между тремя партиями, набравшими по 20-25% голосов избирателей, продолжались почти четыре месяца. В результате Варадкар покинул пост премьер-министра, который перешел главе к Fianna Fail Мартину. При этом Варадкар стал его заместителем при условии, что вновь возглавит правительство в конце декабря 2022 года. Лидер Fine Gael назвал достигнутую договоренность прорывной, заявив тогда, что она положила конец "гражданской войне" в ирландской политике.