О нас

Варадкар вновь станет премьером Ирландии

Варадкар вновь станет премьером Ирландии Глава ирландской партии Fine Gael Лео Варадкар в субботу вернется на пост премьер-министра Ирландии, который он занимал в 2017-2020 годах.
Другие страны
17 декабря 2022 г. 16:35
Варадкар вновь станет премьером Ирландии

Глава ирландской партии Fine Gael Лео Варадкар в субботу вернется на пост премьер-министра Ирландии, который он занимал в 2017-2020 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в соответствии с договоренностью, достигнутой коалиционным правительством партий Fine Gael и Fianna Fail, Михол Мартин, возглавлявший правительство страны с июня 2020 года, добровольно уступает должность Варадкару, становясь его заместителем.

"Сегодня утром я встретился с президентом [Майклом Хиггинсом] <...> и подал заявление об отставке с поста тишека [официальное название должности главы правительства Ирландии]", - заявил Мартин, выступая в субботу в парламенте страны.

Ранее на своей странице в Twitter он написал, что с нетерпением ожидает "начала второй фазы работы этого правительства".

"Мы многое сделали, однако у нас остается еще много дел", - отметил Мартин.

Коалиция центристских партий Fianna Fail и Fine Gael, а также партии "зеленых" была сформирована по итогам парламентских выборов, состоявшихся в Ирландии в феврале 2020 года. Переговоры между тремя партиями, набравшими по 20-25% голосов избирателей, продолжались почти четыре месяца. В результате Варадкар покинул пост премьер-министра, который перешел главе к Fianna Fail Мартину. При этом Варадкар стал его заместителем при условии, что вновь возглавит правительство в конце декабря 2022 года. Лидер Fine Gael назвал достигнутую договоренность прорывной, заявив тогда, что она положила конец "гражданской войне" в ирландской политике.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İrlandiyanın yeni Baş naziri məlum olub

Самое читаемое

На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
Азербайджанский мониторинг на территории временного размещения российских миротворцев не состоялся в результате провокации
10 декабря 2022 г. 20:24
Азербайджан направил ноту России в связи с деятельностью миротворцев
Азербайджан направил ноту России в связи с деятельностью миротворцев
11 декабря 2022 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi