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    Вандалы подожгли автобус с пассажирами в Швеции

    Ранения получили 6 человек

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Швеции вандалы атаковали автобус с пассажирами в районе Тролльхеттана, расположенного на север от Гетеборга.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Злоумышленники были вооружены "коктейлями Молотова".

    По предварительным данным, в результате нападения ранения получили 6 человек. Отмечается, что беспорядки на улицах города затеяла группа приблизительно из 20 человек.

    Сотрудники правоохранительных органов пытаются взять ситуацию под контроль. На данный момент не поступало информации о задержании преступников.

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