Вандалы подожгли автобус с пассажирами в Швеции

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Швеции вандалы атаковали автобус с пассажирами в районе Тролльхеттана, расположенного на север от Гетеборга.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Злоумышленники были вооружены "коктейлями Молотова".

По предварительным данным, в результате нападения ранения получили 6 человек. Отмечается, что беспорядки на улицах города затеяла группа приблизительно из 20 человек.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются взять ситуацию под контроль. На данный момент не поступало информации о задержании преступников.