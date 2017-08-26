Вандалы осквернили памятник Куку в центре Сиднея

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Вандалы осквернили минувшей ночью несколько монументов в центре Сиднея, в том числе памятник английскому мореплавателю Джеймсу Куку, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Полиция ведет расследование ряда инцидентов со злонамеренным причинением ущерба, которые, как представляется, произошли минувшей ночью с 02:00 до 03:00", - сообщил представитель полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным СМИ, неизвестные с помощью аэрозольной краски нанесли на пьедестал памятника Джеймсу Куку в Гайд-парке надписи: "Поменяйте дату" и "Нечего гордиться геноцидом". От рук вандалов аналогичным образом пострадали также памятник Лаклану Маккуори, который в начале XIX века был губернатором британской колонии Новый Южный Уэльс, мемориал АНЗАК (Австралийско-новозеландский армейский корпус, который принимал участие в Первой мировой войне) и ряд других памятников в центре крупнейшего австралийского города.

В последние дни в Австралии развернулась ожесточенная дискуссия, инициатором которой выступил телеведущий Стэн Грант, призвавший снести стоящий в сиднейском Гайд-парке памятник Джеймсу Куку. Гнев у Гранта вызывает не сам памятник, а украшающая его пьедестал надпись о том, что Кук "Открыл эту территорию. 1770". Сторонники демонтажа памятника указывают, что Австралию на самом деле открыли аборигены и что произошло это примерно за 60 тысяч лет до прибытия англичан.