Вандалы атаковали два пригородных поезда в Польше

Две пригородных электрички были атакованы вандалами в Нижнесилезском воеводстве Польши.

Две пригородных электрички были атакованы вандалами в Нижнесилезском воеводстве Польши.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает интернет-портал onet.pl.

Руководитель железнодорожной сети воеводства Дамиан Ставиковский сообщил, что выстрелы по первому составу были сделаны из духового оружия, в результате чего было разбито лобовое стекло в кабине машиниста. Второй состав неизвестные злоумышленники забросали камнями на подъезде к столице воеводства городу Вроцлаву.

В результате двух инцидентов никто из пассажиров и сотрудников поездных бригад не пострадал. Однако оба поврежденных локомотива были выведены из эксплуатации и направлены на ремонт.

По данным местной полиции, в 2024 году в Нижнесилезском воеводстве злоумышленники уже четыре раза забрасывали составы камнями и девять раз подкладывали на рельсы опасные предметы, включая пиротехнику.