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Ван И: Проблема Тайваня стала главным вызовом для отношений Китая и США

Ван И: Проблема Тайваня стала главным вызовом для отношений Китая и США Проблема "независимости Тайваня" — это главный вызов для отношений Китая и Соединенных Штатов.
Другие страны
27 января 2024 г. 18:14
Ван И: Проблема Тайваня стала главным вызовом для отношений Китая и США

Проблема "независимости Тайваня" - это главный вызов для отношений Китая и Соединенных Штатов.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, и выборы на Тайване не могут изменить тот факт, что Тайвань является частью Китая. Самый большой риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе - это "независимость Тайваня", а самым большим вызовом для китайско-американских отношений также является "независимость Тайваня", - сказал он.

Ранее американский президент Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости. Вместе с этим в Белом доме отмечали, что США выступают за мир на Тайване, но не откажутся от поставок вооружений в регион.

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Версия на азербайджанском языке Van İ: Tayvan məsələsi Çin – ABŞ münasibətləri üçün əsas çağırışa çevrilib

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