Ван И: Политика декитаизации и создание барьеров навредит самим же США

Стратегия отмежевания от КНР и стремление к декитаизации будет иметь для США обратные последствия.

Стратегия отмежевания от КНР и стремление к декитаизации будет иметь для США обратные последствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Он подчеркнул, что власти Соединенных Штатов в соответствии с договоренностями должны на практике следовать политике "одного Китая", содействовать поддержанию мира в Тайваньском проливе.

"Так называемый уход от рисков, блоковость и создание значительных заградительных барьеров, отмежевание от КНР в конечном счете приведет к обратным результатам для Соединенных Штатов", - сказал глава китайского внешнеполитического ведомства на встрече в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ван И подчеркнул, что Вашингтон должен "объективно и рационально" воспринимать развитие Китая, проводить в отношении Пекина "позитивную и прагматичную" внешнеполитическую стратегию. Он указал на необходимость реализовывать на практике обязательства, которые были достигнуты между двумя странами на высшем уровне.