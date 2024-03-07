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Ван И: Общие интересы Китая и Европы значительно превышают их расхождения

Ван И: Общие интересы Китая и Европы значительно превышают их расхождения Взаимные интересы Китая и Европы значительно превышают расхождения между двумя сторонами.
Другие страны
7 марта 2024 г. 08:56
Ван И: Общие интересы Китая и Европы значительно превышают их расхождения

Взаимные интересы Китая и Европы значительно превышают расхождения между двумя сторонами.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции на полях 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва.

"Между Китаем и ЕС отсутствует фундаментальный конфликт интересов, как и нет геостратегических противоречий. Общие интересы двух сторон намного больше, чем их расхождения", - сказал он. "Верным позиционированием китайско-европейских отношений должно быть партнерство, основным мотивом должно быть сотрудничество, ключевой ценностью должна быть независимость, перспективы развития должны быть взаимовыигрышными", - указал глава МИД.

Он также выразил надежду, что на протяжении всего пути китайско-европейских отношений "будет гореть зеленый свет". "Сильная Европа соответствует долгосрочным интересам Китая, так же как и сильный Китай соответствует фундаментальным интересам Европы", - продолжил Ван И.

Он отметил, что Китай и Европа должны вместе практиковать мультилатерализм, открытое развитие, а также содействовать цивилизованному диалогу. По его словам, до тех пор, пока Китай и Европа сотрудничают ради взаимной выгоды, блокового противостояния не будет.

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Версия на английском языке Chinese FM expresses hope for ‘green lights at every crossing’ for China-EU ties
Версия на азербайджанском языке Van İ: Çinlə Avropanın qarşılıqlı maraqları fikir ayrılıqlarından daha çoxdur

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