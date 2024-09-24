Ван И: КНР будет поддерживать Ливан вне зависимости от развития конфликта с Израилем

Китай стоит и будет стоять на стороне Ливана и других арабских стран, которые подвергаются агрессии со стороны Израиля.

Китай стоит и будет стоять на стороне Ливана и других арабских стран, которые подвергаются агрессии со стороны Израиля.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с исполняющим обязанности главы МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом в кулуарах 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Китай решительно поддерживает Ливан в деле защиты своего суверенитета, безопасности и национального достоинства. Независимо от того, как изменится ситуация, мы будем твердо стоять на стороне справедливости и наших арабских братьев, включая Ливан", - приводит его слова МИД Китая.

Он заявил об осуждении Пекином "неизбирательных нападений на гражданское население" в нарушение норм международного права, которые приводят к человеческим жертвам. Ван И отметил, что насилие "не решит проблем на Ближнем Востоке, а приведет к еще большей гуманитарной катастрофе". В сложившейся ситуации "международное сообщество должно сформировать более четкую позицию, а страны региона должны объединиться и заявить о себе более решительно", добавил он.

Нынешняя ситуация является проявлением последствий конфликта в Газе, сказал Ван И. Он отметил, что Китай выступает за прекращение огня, полный вывод войск из анклава и эффективную реализацию решения о создании двух государств.

Ван И выразил надежду, что власти Ливана примут эффективные меры для обеспечения безопасности китайских граждан в стране, говорится в сообщении.