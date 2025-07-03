О нас

Ван И: Китай не поставляет летальное оружие сторонам российско-украинского конфликта

Ван И: Китай не поставляет летальное оружие сторонам российско-украинского конфликта Китай не поставляет летальное оружие сторонам российско-украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.
Другие страны
3 июля 2025 г. 21:47
Ван И: Китай не поставляет летальное оружие сторонам российско-украинского конфликта

Китай не поставляет летальное оружие сторонам российско-украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Берлине глава МИД КНР Ван И на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Йоханном Вадефулем.

"Я обсудил с министром Вадефулем украинский кризис и другие актуальные темы. Позиция Китая очень ясная: мы прилагаем усилия для достижения мира и переговоров. Мы не поставляем летальное оружие сторонам конфликта, мы очень строго контролируем экспорт товаров двойного назначения, включая дроны", - сказал он.

Ван И напомнил о словах председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил "нет простого решения сложных проблем". "Мы приветствуем активную роль различных сторон в деле достижения всеобъемлющего, прочного и обязательного к исполнению мирного соглашения и создания сбалансированной, эффективной и стабильной архитектуры безопасности в Европе и восстановления долгосрочного мира в Европе", - подчеркнул Ван И.

"Чем неспокойнее ситуация в мире, тем больше мы должны делать ставку на сотрудничество", - считает он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Çin Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin tərəflərinə öldürücü silahlar vermir"

Самое важное

Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi