Ван И: Китай не поставляет летальное оружие сторонам российско-украинского конфликта

Китай не поставляет летальное оружие сторонам российско-украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Китай не поставляет летальное оружие сторонам российско-украинского конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Берлине глава МИД КНР Ван И на совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Йоханном Вадефулем.

"Я обсудил с министром Вадефулем украинский кризис и другие актуальные темы. Позиция Китая очень ясная: мы прилагаем усилия для достижения мира и переговоров. Мы не поставляем летальное оружие сторонам конфликта, мы очень строго контролируем экспорт товаров двойного назначения, включая дроны", - сказал он.

Ван И напомнил о словах председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил "нет простого решения сложных проблем". "Мы приветствуем активную роль различных сторон в деле достижения всеобъемлющего, прочного и обязательного к исполнению мирного соглашения и создания сбалансированной, эффективной и стабильной архитектуры безопасности в Европе и восстановления долгосрочного мира в Европе", - подчеркнул Ван И.

"Чем неспокойнее ситуация в мире, тем больше мы должны делать ставку на сотрудничество", - считает он.