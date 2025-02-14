Ван И: Китай будет фактором определенности в многополярном мире

КНР будет содействовать поддержанию равноправных отношений между всеми странами и выступать в качестве стабилизирующей силы в многополярном мире.

КНР будет содействовать поддержанию равноправных отношений между всеми странами и выступать в качестве стабилизирующей силы в многополярном мире.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Китай, несомненно, будет фактором определенности в этой многополярной системе. Мы будем стремиться выступать в качестве непоколебимой и конструктивной силы в меняющемся мире", - подчеркнул он.

Как уточнил китайский дипломат, КНР выступает за равенство между всеми странами вне зависимости от размера их территорий. "Во всем мире стремятся к независимости и самостоятельности, а демократия и международные отношения - это неудержимая тенденция. Равные права, равные возможности и равные правила должны стать основными принципами многополярного мира", - добавил он.

По словам Ван И, Пекин выступает за увеличение представительства и влияния развивающихся стран в современной международной системе. "Это не приведет к беспорядку, а принесет миру больше положительных результатов", - отметил он.