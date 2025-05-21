Ван И: Афганистан и Пакистан хотят улучшить дипломатические отношения

Пакистан и Афганистан планируют повысить уровень дипломатических отношений.

Пакистан и Афганистан планируют повысить уровень дипломатических отношений.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

“Стороны договорились как можно скорее направить послов в страны друг друга”, - заявил Ван И после переговоров 21 мая с министром иностранных дел в правительстве радикального движения "Талибан" Амиром Ханом Муттаки и главой МИД Пакистана Исхаком Даром .

По его словам, обе страны в ходе встречи “четко выразили” готовность повысить уровень своих дипломатических отношений.

“Китай приветствует это и готов продолжать оказывать помощь в улучшении афгано-пакистанских отношений”, - заявил Ван И.

Глава МИД Китая также сообщил, что в ходе переговоров КНР и Пакистан выразили поддержку восстановлению и развитию Афганистана и готовы расширять торговые операции с этой страной.

“На встрече также были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности, борьбе с террористическими силами и обеспечении регионального мира и стабильности”, - сказал он.

МИД Пакистана в своем заявлении по итогам встречи отметил, что Исламабад “приветствует позитивную динамику двусторонних отношений, включая расширение дипломатического взаимодействия, торговли и упрощение транзитных процедур”.

Муттаки со своей стороны “подчеркнул важность политических и экономических отношений с обеими странами и выразил надежду на дальнейший прогресс в этих областях в будущем”.

Пакистан и Афганистан имеют посольства в столицах друг друга, но ими руководят поверенные в делах, а не послы.