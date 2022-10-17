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Ван дер Беллен вновь побеждает на выборах президента Австрии

Ван дер Беллен вновь побеждает на выборах президента Австрии Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен вновь побеждает на выборах главы государства с 56,7% голосов.
Другие страны
17 октября 2022 г. 20:35
Ван дер Беллен вновь побеждает на выборах президента Австрии

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен вновь побеждает на выборах главы государства с 56,7% голосов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, таковы официальные итоги, которые обнародовало в понедельник министерство внутренних дел страны.

Ван дер Беллен получил почти 2,3 млн из более 4 млн действительных голосов, таким образом второй тур выборов не потребуется. За ним следуют кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц (17,7%) и лидер левоцентристской Пивной партии Доминик Влацни с 8,3%.

Результаты выборов могут быть оспорены до 24 октября в Конституционном суде Австрии.

Всего свои кандидатуры выставили семь человек, что стало для страны рекордом. Выборы президента Австрии прошли 9 октября, явка составила 65,2%.

Отметим, что правом голоса в Австрии обладают более 6,3 млн человек.

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Версия на азербайджанском языке Van der Bellen yenidən Avstriya Prezidenti seçilib

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