Ван дер Беллен вновь побеждает на выборах президента Австрии

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен вновь побеждает на выборах главы государства с 56,7% голосов.

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен вновь побеждает на выборах главы государства с 56,7% голосов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, таковы официальные итоги, которые обнародовало в понедельник министерство внутренних дел страны.

Ван дер Беллен получил почти 2,3 млн из более 4 млн действительных голосов, таким образом второй тур выборов не потребуется. За ним следуют кандидат от правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц (17,7%) и лидер левоцентристской Пивной партии Доминик Влацни с 8,3%.

Результаты выборов могут быть оспорены до 24 октября в Конституционном суде Австрии.

Всего свои кандидатуры выставили семь человек, что стало для страны рекордом. Выборы президента Австрии прошли 9 октября, явка составила 65,2%.

Отметим, что правом голоса в Австрии обладают более 6,3 млн человек.