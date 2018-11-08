Валютные резервы Китая упали до рекордного минимума впервые за 1,5 года

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ На фоне торгового конфликта с США китайские валютные резервы в октябре снизились до 18-месячного минимума, сообщает со ссылкой на данные китайского Центробанка Reuters. Запасы, согласно материалам регулятора, упали на $33,93 млрд, до $3,053 трлн, передает Report.

Подобное падение, как замечает агентство, стало самым большим за месяц с декабря 2016 года (предыдущий максимум был установлен в сентябре, тогда за один месяц запасы сократились на $22,69 млрд). Опрошенные Reuters эксперты ранее, как напоминает агентство, прогнозировали сокращение китайских валютных резервов в октябре только на $27 млрд, до $3,06 трлн.

Случившееся китайский валютный регулятор отнес к корректировке цен на глобальные активы, а также «последствиям оценки валюты», вызванным ростом индекса доллара на 2,1%.

Теперь чистые продажи иностранной валюты коммерческими банками Китая в октябре, вероятно, составят порядка $3 млрд, цитирует Reuters заявление Государственного управления валютного контроля КНР. Эта сумма, как заметили представители регулятора, составит 80% от аналогичного показателя в сентябре.

В конце октября, как напоминает агентство, китайский юань приблизился к психологическому уровню — 7 юаней за доллар. В последний раз подобные показатели наблюдались во время мирового финансового кризиса. Теперь Китай, как рассказали источники Reuters, скорее всего, будет использовать свои обширные резервы, чтобы остановить резкое падение валюты. В противном случае, как заметили собеседники агентства, это может привести к серьезному оттоку капитала.