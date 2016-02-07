​Валютные резервы Китая сократились еще на $99,5 млрд

Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ Объем валютных резервов Народного банка Китая по итогам января сократился на $99,5 млрд.

Как передает Report со ссылкой на RNS, валютные резервы снизились с $3,33 трлн до $3,23 трлн.

Экономисты предполагали чуть более широкое сокращение — до $3,21 трлн.

Ранее сообщалось, что по итогам 2015 года валютные резервы КНР рухнули впервые с 1992 года.

По итогам декабря показатель снизился на рекордные $107,9 млрд, в целом за прошедший год — на $512,66 млрд.