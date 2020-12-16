Valneva начала клинические испытания вакцины от COVID-19 в Великобритании

В испытании примут участие около 150 добровольцев в возрасте 18-55 лет

Французская компания Valneva сообщила о начале клинических испытаний разрабатываемой ею вакцины от COVID-19 в Великобритании. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

"Компания Valneva SE, специализирующаяся на производстве вакцин, ... сообщила сегодня о начале фазы 1/2 клинических испытаний своей инактивированной вакцины-кандидата от COVID-19 VLA2001", - сообщается в документе.

Как сообщается, в испытании, которое будет проводиться в центрах клинических исследований в Великобритании, примут участие около 150 добровольцев в возрасте 18-55 лет. По данным СМИ, данные центры находятся в Бирмингеме, Бристоле, Ньюкасле и Саутгемптоне.

В случае, если испытания вакцины окажутся успешными, компания планирует провести дополнительные испытания с участием более 4 тысяч добровольцев.

Всего Великобритания "зарезервировала" для своих граждан более 350 миллионов доз вакцин: 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfize, 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva, 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний), 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний) и от 5 до 7 миллионов доз от Moderna.