Валерий Чечалашвили: Отечественная война сформировала новую реальность на Южном Кавказе

44-дневная Отечественная война Азербайджана не только позволила восстановить территориальную целостность страны, но и сформировала новую политическую ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Об этом Report сообщил руководитель Центра стратегических исследований Грузии Валери Чечалашвили.

По его словам, восстановление территориальной целостности открыло путь к подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В.Чечалашвили подчеркнул, что этот процесс завершился парафированием мирного соглашения в Вашингтоне 8 августа при посредничестве президента Дональда Трампа.

"Мир принесет выгоду не только Азербайджану, но и Армении, Грузии и всему Южному Кавказу. Это создает новые возможности для регионального сотрудничества, повышает привлекательность инвестиций и грузоперевозок. В результате формируется фундаментальный фактор для безопасности, благосостояния и перспектив развития всего Южного Кавказа", – заявил Чечалашвили.