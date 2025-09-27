Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Валерий Чечалашвили: Отечественная война сформировала новую реальность на Южном Кавказе

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 14:54
    Валерий Чечалашвили: Отечественная война сформировала новую реальность на Южном Кавказе

    44-дневная Отечественная война Азербайджана не только позволила восстановить территориальную целостность страны, но и сформировала новую политическую ситуацию в регионе Южного Кавказа.

    Об этом Report сообщил руководитель Центра стратегических исследований Грузии Валери Чечалашвили.

    По его словам, восстановление территориальной целостности открыло путь к подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. В.Чечалашвили подчеркнул, что этот процесс завершился парафированием мирного соглашения в Вашингтоне 8 августа при посредничестве президента Дональда Трампа.

    "Мир принесет выгоду не только Азербайджану, но и Армении, Грузии и всему Южному Кавказу. Это создает новые возможности для регионального сотрудничества, повышает привлекательность инвестиций и грузоперевозок. В результате формируется фундаментальный фактор для безопасности, благосостояния и перспектив развития всего Южного Кавказа", – заявил Чечалашвили.

    Валери Чечалашвили Отечественная война Южный Кавказ Грузия
    Valeri Çeçalaşvili: Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsi region üçün yeni imkanlar açıb

    Последние новости

    15:19

    ООН: Проведение выборов в Ливии станет возможным в течение 12-18 месяцев

    Другие страны
    15:13

    На западе Эстонии обнаружили обломок дрона

    Другие страны
    15:09
    Фото

    День памяти отметили в северных районах Азербайджана

    Внутренняя политика
    15:04
    Видео

    Служба госбезопасности поделилась видеороликом в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    14:54

    Валерий Чечалашвили: Отечественная война сформировала новую реальность на Южном Кавказе

    Другие страны
    14:37
    Фото

    Коллектив Минэкономики посетил Парк Победы

    Бизнес
    14:33

    В Лачыне почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    14:25
    Фото

    В Аране проведены мероприятия в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    14:20
    Фото

    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по футболу U-16 одержала первую победу

    Футбол
    Лента новостей