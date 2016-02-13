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    Вальс: Проект единой Европы может рухнуть, если ЕС не примет соответствующих мер

    Нам нужна более сильная, активная Европа

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Проект единой Европы может рухнуть, если ЕС не примет соответствующих мер. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об  этом заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Европа подвержена давлению со всех сторон, она находится на распутье. Европейский проект может просто исчезнуть, если мы не примем соответствующие меры", - отметил премьер.

    "Нам нужна более сильная, активная Европа. Если она не в состоянии реагировать на угрозы, то вся европейская структура может просто рухнуть, а проект европейской безопасности исчезнет за волной эгоизма и популизма", - предупредил Вальс.

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