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Вакцинировавшаяся вне очереди глава МИД Перу ушла в отставку

Вакцинировавшаяся вне очереди глава МИД Перу ушла в отставку Элизабет Астет Родригес получила вакцину от коронавируса, которая предназначалась для исследовательской группы
Другие страны
15 февраля 2021 г. 10:37
Вакцинировавшаяся вне очереди глава МИД Перу ушла в отставку
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Глава МИД Перу Элизабет Астет Родригес ушла в отставку после того, как вакцинировалась от коронавируса вне очереди. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию президента Перу Франсиско Сагасти в Twitter.

"Сегодня вечером я получил заявление главы МИД Элизабет Астет об отставке, которое я принял", - написал президент Перу Франсиско Сагасти.

Президент пояснил, что отставка связана с тем, что министр получила вакцину от коронавируса, которая предназначалась для исследовательской группы.

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Версия на азербайджанском языке Peru XİN başçısı növbədənkənar peyvənd olunduğu üçün istefa verib

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