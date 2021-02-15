Вакцинировавшаяся вне очереди глава МИД Перу ушла в отставку

Элизабет Астет Родригес получила вакцину от коронавируса, которая предназначалась для исследовательской группы

Глава МИД Перу Элизабет Астет Родригес ушла в отставку после того, как вакцинировалась от коронавируса вне очереди. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию президента Перу Франсиско Сагасти в Twitter.

"Сегодня вечером я получил заявление главы МИД Элизабет Астет об отставке, которое я принял", - написал президент Перу Франсиско Сагасти.

Президент пояснил, что отставка связана с тем, что министр получила вакцину от коронавируса, которая предназначалась для исследовательской группы.