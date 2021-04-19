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Вакцинация в Израиле резко снизила количество новых заражений COVID-19

Вакцинация в Израиле резко снизила количество новых заражений COVID-19 После начала вакцинации количество заражений снизилось на 77%, а тяжелых случаев COVID-19 – на 67%
Другие страны
19 апреля 2021 г. 17:01
Вакцинация в Израиле резко снизила количество новых заражений COVID-19
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Исследование израильских медиков подтвердило эффективность национальной стратегии массовой вакцинации. По данным ученых, количество новых заражений SARS-CoV-2 среди пожилых и молодых израильтян в феврале-марте 2021 года резко уменьшилось. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Medicine.

"Через два месяца после начала вакцинации количество заражений снизилось на 77%, а тяжелых случаев COVID-19 – на 67%. Особенно сильно подобная тенденция проявилась среди пожилых людей, которые наиболее уязвимы для инфекции и получили прививки первыми", – пишут исследователи.

Израиль одним из первых в мире начал полную вакцинацию населения от COVID-19. На данный момент первую дозу получили более 5,35 млн человек, вторую – более 4,97 млн, то есть больше половины населения страны.

По ходу вакцинации власти постепенно снимали ограничения, связанные со сдерживанием распространения SARS-CoV-2.

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Версия на азербайджанском языке Vaksinasiya İsraildə COVID-19-a yoluxmaların sayını kəskin azaldıb
Версия на английском языке Vaccination in Israel dramatically reduces number of new COVID cases

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