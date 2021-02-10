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Вакцинация от коронавируса в Японии начнется cо следующей недели

Вакцинация от коронавируса в Японии начнется cо следующей недели В первую очередь вакцинация коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников
Другие страны
10 февраля 2021 г. 09:51
Вакцинация от коронавируса в Японии начнется cо следующей недели
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Власти Японии приняли решение начать вакцинацию жителей страны от нового коронавируса в середине следующей недели. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Вакцинация начнется в середине следующей недели", - передает слова главы правительства газета Yomiuri.

Вакцинация в Японии, как ожидается, будет проходить в несколько этапов. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. На втором этапе будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан.

В прошлом году Япония подписала соглашения о поставке вакцин от COVID-19 с американской фармацевтической компании Pfizer, британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской биотехнологической фирмой Moderna.

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Версия на английском языке Japan to begin coronavirus vaccination next week
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada vaksinasiya gələn həftə başlayacaq

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