Вакцинация от коронавируса в Японии начнется cо следующей недели

В первую очередь вакцинация коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников

Власти Японии приняли решение начать вакцинацию жителей страны от нового коронавируса в середине следующей недели. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Вакцинация начнется в середине следующей недели", - передает слова главы правительства газета Yomiuri.

Вакцинация в Японии, как ожидается, будет проходить в несколько этапов. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. На втором этапе будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан.

В прошлом году Япония подписала соглашения о поставке вакцин от COVID-19 с американской фармацевтической компании Pfizer, британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской биотехнологической фирмой Moderna.