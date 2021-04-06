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ВОЗ: Вакцинация от коронавируса началась уже в 190 странах

ВОЗ: Вакцинация от коронавируса началась уже в 190 странах 86 стран получили вакцину через международный механизм COVAX
Другие страны
6 апреля 2021 г. 18:51
ВОЗ: Вакцинация от коронавируса началась уже в 190 странах

Вакцинация от коронавируса уже началась в 190 государствах, при этом 86 стран получили вакцину через международный механизм COVAX.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные привел на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В начале этого года я призвал все страны начать иммунизацию работников здравоохранения и других людей в первые 100 дней 2021 года. На этой неделе истекает 100 дней, и 190 стран и экономик приступили к вакцинации", - отметил он и добавил, что COVAX "уже поставил 36 млн доз в 86 государств и экономик", а на нынешней неделе их число может достигнуть 100.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Artıq 190 ölkədə koronavirusa qarşı peyvənd vurulur

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