Вакцинация населения Британии может завершиться на два месяца раньше срока

В статье, опубликованной в издании The Times, говорится, что все жители страны старше 16 лет получат предложение сделать прививку уже к 10 июня

Власти Великобритании имеют возможность завершить процесс вакцинации населения страны от коронавируса почти на два месяца раньше намеченного срока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришла аналитическая компания Airfinity, оценившая по заказу газеты The Times темпы осуществления начатой 8 декабря программы вакцинации.

В статье, опубликованной изданием в субботу, говорится, что все жители страны старше 16 лет получат предложение сделать прививку уже к 10 июня. Согласно более консервативным оценкам британского Минздрава, этот показатель должен быть достигнут до конца июля. При этом Евросоюз планирует предложить вакцину всем совершеннолетним жителям стран сообщества к началу августа.

Британские власти вакцинируют жителей страны в строгой очередности. Первыми приглашение сделать укол получили британцы старше 80 лет, после этого на вакцинацию были приглашены те, кому больше 70 лет, и так далее. С этой недели в королевстве начали прививать людей старше 55 лет, при этом до 4 апреля, по данным газеты Daily Telegraph, вакцинироваться предложат всем, кому больше 40 лет. Вне очереди прививки делают врачам, сотрудникам домов престарелых и соцработникам, людям с крайне слабым здоровьем и многими хроническими заболеваниями, увеличивающими риск развития осложнений при COVID-19.

К настоящему моменту в стране вакцинированы 23,3 млн человек. Это примерно 35% населения королевства и 44% британцев старше 16 лет.