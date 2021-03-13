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Вакцинация населения Британии может завершиться на два месяца раньше срока

Вакцинация населения Британии может завершиться на два месяца раньше срока В статье, опубликованной в издании The Times, говорится, что все жители страны старше 16 лет получат предложение сделать прививку уже к 10 июня
Другие страны
13 марта 2021 г. 17:48
Вакцинация населения Британии может завершиться на два месяца раньше срока

Власти Великобритании имеют возможность завершить процесс вакцинации населения страны от коронавируса почти на два месяца раньше намеченного срока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришла аналитическая компания Airfinity, оценившая по заказу газеты The Times темпы осуществления начатой 8 декабря программы вакцинации.

В статье, опубликованной изданием в субботу, говорится, что все жители страны старше 16 лет получат предложение сделать прививку уже к 10 июня. Согласно более консервативным оценкам британского Минздрава, этот показатель должен быть достигнут до конца июля. При этом Евросоюз планирует предложить вакцину всем совершеннолетним жителям стран сообщества к началу августа.

Британские власти вакцинируют жителей страны в строгой очередности. Первыми приглашение сделать укол получили британцы старше 80 лет, после этого на вакцинацию были приглашены те, кому больше 70 лет, и так далее. С этой недели в королевстве начали прививать людей старше 55 лет, при этом до 4 апреля, по данным газеты Daily Telegraph, вакцинироваться предложат всем, кому больше 40 лет. Вне очереди прививки делают врачам, сотрудникам домов престарелых и соцработникам, людям с крайне слабым здоровьем и многими хроническими заболеваниями, увеличивающими риск развития осложнений при COVID-19.

К настоящему моменту в стране вакцинированы 23,3 млн человек. Это примерно 35% населения королевства и 44% британцев старше 16 лет.

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