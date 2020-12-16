Вакцина от COVID-19 может быть недоступна для 25% населения Земли до 2022 года

Страны, имеющие соответствующие финансовые возможности, уже зарезервировали 51% доз вакцин, считающихся наиболее перспективными

Около 25% жителей планеты,вероятнее всего, не сумеют получить вакцину от коронавируса раньше 2022 года. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ученых Университета Джонса Хопкинса в США.

"Неопределенность в отношении глобального доступа к вакцинам от COVID-19 связана не только с тем, что их клинические испытания по-прежнему продолжаются, но и с неспособностью правительств и производителей вакцин быть более транспарентными и подотчетными в рамках договоренностей [о приобретении вакцин]", - отмечается в исследовании.

По данным ученых, на сегодняшний день страны, имеющие соответствующие финансовые возможности, уже зарезервировали 51% доз вакцин, считающихся наиболее перспективными в борьбе с пандемией. В частности, правительства Австралии, Канады и Японии, число выявленных случаев заражения в которых составляет менее 1% от общемирового показателя, оформили предварительный заказ более чем на 1 млрд доз вакцин. Таким образом, страны с более скромными финансовыми возможностями, на долю которых приходится 85% населения Земли, будут вынуждены делить между собой оставшуюся часть вакцин. В результате даже если ведущие фармацевтические компании сумеют выйти на запланированную производственную мощность, то около 25% населения Земли не смогут пройти вакцинацию до начала 2022 года.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.