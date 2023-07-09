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"Вагнеровцы" покидают Африку, в ЦАР говорят о ротации

"Вагнеровцы" покидают Африку, в ЦАР говорят о ротации Сотни наемников частной военной компании "Вагнер" покидают Центральноафриканскую Республику. В ЦАР говорят, что это часть ротации сил, а не полный отвод сил из региона.
Другие страны
9 июля 2023 г. 04:41
Вагнеровцы покидают Африку, в ЦАР говорят о ротации

Сотни наемников частной военной компании "Вагнер" покидают Центральноафриканскую Республику. В ЦАР говорят, что это часть ротации сил, а не полный отвод сил из региона.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

По сведениям военного источника агентства, несколько сотен боевиков ЧВК "Вагнера" недавно покинули ЦАР. Однако пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпэм сказал, что "это не окончательный уход, а ротация".

"Одни ушли, а другие придут", – отметил он.

Сколько наемников осталось в стране пока неизвестно. Считается, что там их действовало около 1900 человек, указывает Reuters.

Отметим, что ЧВК "Вагнер" - российское негосударственное вооружённое формирование, созданное российским предпринимателем Евгением Пригожиным. С 2014 года группа действовала на территории Украины, а затем — Сирии. ЧВК имеет на вооружении тяжёлую технику, артиллерию и военную авиацию.

23 - 24 июня 2023 года ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным предприняли попытку вооружённого мятежа в России.

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Версия на азербайджанском языке “Vaqner”çilər Mərkəzi Afrika Respublikasını tərk edirlər, rəsmilər bunu rotasiya adlandırır

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