О нас

Вадефуль: Путин должен доказать миру, что готов прекратить войну против Украины

Вадефуль: Путин должен доказать миру, что готов прекратить войну против Украины Вадефуль: Путин должен доказать миру, что готов прекратить войну против Украины
Другие страны
26 августа 2025 г. 11:57
Вадефуль: Путин должен доказать миру, что готов прекратить войну против Украины

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что давление на Россию должно быть усилено и Украина нуждается в гарантиях безопасности.

Как передает Report, об этом глава МИД Германии написал в соцсети Х по итогам совещания с коллегами из Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Украины.

"[Президент РФ Владимир] Путин должен доказать миру, что он наконец готов прекратить войну против Украины. Вчера я разговаривал со своими коллегами. Мы единодушны: Украина нуждается в гарантиях безопасности. Давление на Россию нужно усилить", - написал он.

Как сообщалось, государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с европейскими министрами иностранных дел, а также Украины совместные дипломатические усилия, направленные на достижение длительного урегулирования российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина потребует гарантий безопасности, которые будут максимально приближены к уровню членства в НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке German FM: Putin must prove that he is ready to stop Ukraine war
Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN: Putin Ukraynada müharibəni dayandırmağa hazır olduğunu dünyaya sübut etməlidir

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi