Вадефуль: Путин должен доказать миру, что готов прекратить войну против Украины

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что давление на Россию должно быть усилено и Украина нуждается в гарантиях безопасности.

Как передает Report, об этом глава МИД Германии написал в соцсети Х по итогам совещания с коллегами из Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Украины.

"[Президент РФ Владимир] Путин должен доказать миру, что он наконец готов прекратить войну против Украины. Вчера я разговаривал со своими коллегами. Мы единодушны: Украина нуждается в гарантиях безопасности. Давление на Россию нужно усилить", - написал он.

Как сообщалось, государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с европейскими министрами иностранных дел, а также Украины совместные дипломатические усилия, направленные на достижение длительного урегулирования российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина потребует гарантий безопасности, которые будут максимально приближены к уровню членства в НАТО.