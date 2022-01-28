В зоопарке Ташкента женщина сбросила ребенка в вольер к медведю

Молодая женщина в зоопарке Ташкента сбросила девочку в вольер с бурым медведем.

Молодая женщина в зоопарке Ташкента сбросила девочку в вольер с бурым медведем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичного зоопарка.

Ребенок не пострадал от хищника. Посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 м.

Сообщается, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка. Затем зверь "медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел". Специалисты "быстро среагировали и стали заманивать его во внутреннее помещение, куда он безотказно тут же вошел".

Ребенок был извлечен из вольера и обследован медсестрой. "Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 м, а не от зубов хищника", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что "при первичном осмотре кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено".