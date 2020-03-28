​В Зимбабве ввели карантин из-за коронавируса

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил о введении в стране 21-дневного карантина с целью сдержать распространение коронавируса нового типа в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент в ходе обращения к нации, трансляция которого велась онлайн.

"Начиная с понедельника 30 марта … в Зимбабве вводится полный карантин на 21 день. Это означает, что гражданам запрещается выходить из дома за исключением случаев крайней необходимости".

Он отметил, что данные ограничения не будут распространяться на сотрудников государственных органов и медицинских работников.

В стране также будут закрыты все магазины, за исключением продуктовых, и прекращена работа практически всего общественного транспорта.

Напомним, что на данный момент в Зимбабве зафиксировано пять случаев заражения COVID-19, четыре из них в столице страны Хараре. От заболевания скончался один человек.