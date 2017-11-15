В Зимбабве военные заявили об изменении ситуации в стране

© РИА Новости / Александр Кряжев

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Зимбабве военные заявили, что они взяли на себя ответственность за президента страны Роберта Мугабе и "ситуация в стране вышла на другой уровень", сообщает Report со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что после "очевидного захвата" государственной телекомпании ZBC два офицера в форме "отрицали, что военные захватили власть" и добавили, что Мугабе и его семья находятся "в безопасном и надежном месте, их безопасность гарантирована".

"Мы нацелены только на преступников вокруг него, которые совершают преступления, вызывают социальные и экономические страдания в стране, чтобы привлечь их к ответственности", — заявил главный оратор, которого назвали начальником штаба армии, генерал-майор С. Б. Мойо.

Мойо также заявил, что на "любую провокацию последует соответствующий ответ".

Ранее сообщалось, что на улицах Зимбабве были видны военные машины и вооруженные солдаты, которые нападали на прохожих.

Роберт Габриэль Мугабе — зимбабвийский государственный и политический деятель, фактический руководитель Зимбабве с 1980 года, действующий президент с 1987 года, с 1980 по 1987 год являлся премьер-министром.