В Зимбабве в ходе протестов пострадали около 70 человек

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 68 человек в Зимбабве получили огнестрельные ранения в ходе протестов против повышения цен на бензин и дизельное топливо более чем в два раза, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, 17 пострадавшим потребовалось экстренное оперативное вмешательство. По словам врачей, с начала протестов медицинская помощь в частных и государственных больницах была оказана 172 лицам.

Напомним, что 12 января президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил о повышении цен на бензин и дизельное топливо более чем в два раза, чем вызвал волну недовольства у граждан.

В результате столкновений демонстрантов с силами правопорядка 14 января погибли три человека, в том числе один сотрудник полиции. В стране перестали работать социальные сети Facebook, Twitter и мессенджер WhatsApp, а также был закрыт ряд предприятий и школ.

14 января Э.Мнангагва прибыл с трехдневным официальным визитом в Россию с целью привлечения инвестиций для преодоления экономического кризиса в Зимбабве.