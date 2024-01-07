В Зимбабве спасатели подняли наверх всех горняков, заблокированных в шахте

Поисковой группе удалось спасти 15 горняков, заблокированных в результате обвала породы в шахте по добыче золота в Зимбабве.

Поисковой группе удалось спасти 15 горняков, заблокированных в результате обвала породы в шахте по добыче золота в Зимбабве.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Herald.

Операция по спасению рабочих на шахте Redwing в провинции Маникаленд началась около двух суток назад. По предварительным данным, ствол шахты оказался засыпан из-за подземных толчков.

Действия спасателей долгое время были ограничены тем, что слои породы продолжали двигаться, и было небезопасно пробиваться к заблокированным людям.