О нас

В Зимбабве спасатели подняли наверх всех горняков, заблокированных в шахте

В Зимбабве спасатели подняли наверх всех горняков, заблокированных в шахте Поисковой группе удалось спасти 15 горняков, заблокированных в результате обвала породы в шахте по добыче золота в Зимбабве.
Другие страны
7 января 2024 г. 21:09
В Зимбабве спасатели подняли наверх всех горняков, заблокированных в шахте

Поисковой группе удалось спасти 15 горняков, заблокированных в результате обвала породы в шахте по добыче золота в Зимбабве.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Herald.

Операция по спасению рабочих на шахте Redwing в провинции Маникаленд началась около двух суток назад. По предварительным данным, ствол шахты оказался засыпан из-за подземных толчков.

Действия спасателей долгое время были ограничены тем, что слои породы продолжали двигаться, и было небезопасно пробиваться к заблокированным людям.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56
В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
ФотоВ Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
3 января 2024 г. 07:47
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
4 января 2024 г. 15:52
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
5 января 2024 г. 08:04
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
5 января 2024 г. 15:00
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос на 27% 
Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос на 27% 
1 января 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi