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В Зимбабве разбился вертолет ВВС

В Зимбабве разбился вертолет ВВС Четыре человека погибли и двое пострадали
Другие страны
24 апреля 2021 г. 15:57
В Зимбабве разбился вертолет ВВС

Четыре человека погибли и двое пострадали в результате крушения вертолета Военно-воздушных сил (ВВС) Зимбабве в районе населенного пункта Актур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил местный портал iHarare со ссылкой на заявление ведомства.

"Вертолет врезался в дом и, к сожалению, унес жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребенка, [находившегося] на земле", - приводит издание цитату из заявления ВВС страны.

По данным ведомства, еще один ребенок и его мать получили серьезные ожоги и были госпитализированы.

Сообщается, что вертолет выполнял учебно-тренировочный вылет. Причина инцидента пока не установлена.

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