В Зимбабве произошла вспышка холеры

Новая вспышка холеры произошла в Зимбабве, вызвав смерть 12 человек.
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"Эпицентром вспышки холеры является провинция Маникаленд, - приводит его слова агентство Xinhua. - Там за последний 30 дней выявлено 152 подтвержденных случая заболевания холерой, умерли 12 человек". Момбешора отметил, что правительство предприняло необходимые шаги для сдерживания вспышки.
В минувшем мае вспышка холеры произошла в Хараре.
Начиная с весны 2022 года, в Африке южнее Сахары постоянно происходят вспышки холеры. Наибольшее число заболевших - более 60 тыс. - выявлено за это время в Малави. Большинство очагов заболевания в 2023 году зафиксированы в 14 африканских странах.