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В Зимбабве произошла вспышка холеры

В Зимбабве произошла вспышка холеры Новая вспышка холеры произошла в Зимбабве, вызвав смерть 12 человек.
Другие страны
26 сентября 2023 г. 23:47
В Зимбабве произошла вспышка холеры

Новая вспышка холеры произошла в Зимбабве, вызвав смерть 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщил министр здравоохранения и охраны здоровья детей Дуглас Момбешора.

"Эпицентром вспышки холеры является провинция Маникаленд, - приводит его слова агентство Xinhua. - Там за последний 30 дней выявлено 152 подтвержденных случая заболевания холерой, умерли 12 человек". Момбешора отметил, что правительство предприняло необходимые шаги для сдерживания вспышки.

В минувшем мае вспышка холеры произошла в Хараре.

Начиная с весны 2022 года, в Африке южнее Сахары постоянно происходят вспышки холеры. Наибольшее число заболевших - более 60 тыс. - выявлено за это время в Малави. Большинство очагов заболевания в 2023 году зафиксированы в 14 африканских странах.

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