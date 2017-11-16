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    В Зимбабве прибыл бывший премьер страны

    Он считается одним из главных оппонентов действующего президента

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Зимбабве Морган Тсвангираи вернулся в страну на фоне происходящего политического кризиса.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

    Отмечается, что Тсвангираи был премьер-министром Зимбабве с 2009 по 2013.

    Он считается одним из главных оппонентов действующего президента Зимбабве Роберта Мугабе.

    15 ноября группа военнослужащих Зимбабве взяла под контроль здание государственной телерадиовещательной корпорации в столице страны — Хараре.

    Военнослужащие, захватившие здание гостелерадиокомпании, сообщили, что происходящее не является государственным переворотом.

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