В Зимбабве прибыл бывший премьер страны

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Зимбабве Морган Тсвангираи вернулся в страну на фоне происходящего политического кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что Тсвангираи был премьер-министром Зимбабве с 2009 по 2013.

Он считается одним из главных оппонентов действующего президента Зимбабве Роберта Мугабе.

15 ноября группа военнослужащих Зимбабве взяла под контроль здание государственной телерадиовещательной корпорации в столице страны — Хараре.

Военнослужащие, захватившие здание гостелерадиокомпании, сообщили, что происходящее не является государственным переворотом.