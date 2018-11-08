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    В Зимбабве около 50 человек погибли в крупном ДТП

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/  Число погибших при столкновении двух автобусов на северо-востоке Зимбабве возросло до 47, сообщает местная газета Herald Zimbabwe со ссылкой на полицию. 

    Как передает Report, по данным газеты, среди погибших 45 взрослых и двое детей. 

    Крупное ДТП произошло в среду неподалеку от города Русапе. Согласно фотографиям с места происшествия, оба автобуса получили сильные повреждения, у одного практически полностью отсутствует лобовая часть.

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