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В Зимбабве около 15 рабочих оказались заблокированы обвалом в шахте

В Зимбабве около 15 рабочих оказались заблокированы обвалом в шахте Операция по спасению горняков началась на шахте по добыче золота в Зимбабве. Ранее предположительно 15 рабочих оказались заблокированы на глубине в результате обвала породы на шахте компании Redwing в провинции Маникаленд.
Другие страны
6 января 2024 г. 14:35
В Зимбабве около 15 рабочих оказались заблокированы обвалом в шахте

Операция по спасению горняков началась на шахте по добыче золота в Зимбабве. Ранее предположительно 15 рабочих оказались заблокированы на глубине в результате обвала породы на шахте компании Redwing в провинции Маникаленд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Herald.

По предварительным данным, ствол шахты оказался засыпан из-за подземных толчков. Спасательные работы долго не представлялось возможным начать, поскольку продолжались подвижки породы под землей.

Работа на шахте остановлена.

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