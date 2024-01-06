В Зимбабве около 15 рабочих оказались заблокированы обвалом в шахте

Операция по спасению горняков началась на шахте по добыче золота в Зимбабве. Ранее предположительно 15 рабочих оказались заблокированы на глубине в результате обвала породы на шахте компании Redwing в провинции Маникаленд.

Операция по спасению горняков началась на шахте по добыче золота в Зимбабве. Ранее предположительно 15 рабочих оказались заблокированы на глубине в результате обвала породы на шахте компании Redwing в провинции Маникаленд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Herald.

По предварительным данным, ствол шахты оказался засыпан из-за подземных толчков. Спасательные работы долго не представлялось возможным начать, поскольку продолжались подвижки породы под землей.

Работа на шахте остановлена.