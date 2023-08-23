О нас

В Зимбабве начались президентские и парламентские выборы

В Зимбабве начались президентские и парламентские выборы Голосование на президентских, парламентских и местных выборах началось в Зимбабве в условиях принятия властями мер безопасности после прошедшей два дня назад в Хараре крупной демонстрации оппозиции.
Другие страны
23 августа 2023 г. 09:15
В Зимбабве начались президентские и парламентские выборы

Голосование на президентских, парламентских и местных выборах началось в Зимбабве в условиях принятия властями мер безопасности после прошедшей два дня назад в Хараре крупной демонстрации оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Власти опасаются возможных провокаций со стороны радикально настроенных активистов оппозиции, отмечает она.

За пост президента Зимбабве борются 11 кандидатов, среди которых действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. Ожидается, что основную конкуренцию ему составит лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция за перемены" Нельсон Чамиса. Мнангагва уже одерживал победу на выборах летом 2018 года и заявил, что в очередной раз добьется ее.

Если в первом туре президентских выборов никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то второй тур состоится 2 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Zimbabwe’s presidential and parliamentary elections begin

Другие новости из категории

Багдад и Анкара создали комитет по водным ресурсам из-за нехватки воды в Ираке
Багдад и Анкара создали комитет по водным ресурсам из-за нехватки воды в Ираке
23 августа 2023 г. 09:59
Трамп собрал более 72 млн долларов на свою предвыборную кампанию
Трамп собрал более 72 млн долларов на свою предвыборную кампанию
23 августа 2023 г. 09:11
США поставят Тайваню первые 38 танков Abrams
США поставят Тайваню первые 38 танков Abrams
23 августа 2023 г. 04:45
ООН насчитала в Афганистане 800 случаев внесудебных расправ
ООН насчитала в Афганистане 800 случаев внесудебных расправ
23 августа 2023 г. 04:16
Тропический шторм Гарольд достиг американского штата Техас
Тропический шторм "Гарольд" достиг американского штата Техас
23 августа 2023 г. 03:49
Южная Корея впервые за 6 лет проведет национальные учения на случай удара с воздуха
Южная Корея впервые за 6 лет проведет национальные учения на случай удара с воздуха
23 августа 2023 г. 02:42
В Винницкой области Украины при ДТП погибли девять человек
В Винницкой области Украины при ДТП погибли девять человек
23 августа 2023 г. 01:11
Дуда: Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь
Дуда: Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь
23 августа 2023 г. 00:30
В центральной части Мексики при ДТП с автобусом погибли 15 человек
В центральной части Мексики при ДТП с автобусом погибли 15 человек
22 августа 2023 г. 23:05
В Санкт-Петербурге при ДТП погибли три человека
В Санкт-Петербурге при ДТП погибли три человека
22 августа 2023 г. 22:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi