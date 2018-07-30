В Зимбабве начались президентские и парламентские выборы

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Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Президентские и парламентские выборы стартовали в Зимбабве, передает Report со ссылкой на Reuters.

Голосование на 10985 избирательных участках началось в 07:00 по местному времени (09:00 по Баку) и продлится до 19:00. По данным избирательной комиссии, в нем смогут принять участие более 5,7 млн граждан. Результаты должны быть объявлены 4 августа.

На высший государственный пост африканской страны претендуют 23 кандидата, однако основная борьба развернется между 75-летним действующим президентом Эммерсоном Мнангагвой, возглавляющим правящий "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ) и лидером альянса семи оппозиционных партий, сплотившихся вокруг "Движения за демократические перемены" (ДДП), 40-летним Нельсоном Чамисой.

Накануне голосования эксперты отмечали, что у соперников примерно равный рейтинг и не исключен второй тур. За места в парламенте Зимбабве поборются представители 55 партий.

Проходящие выборы станут первыми в истории провозгласившей независимость в 1980 году страны, в которых не принимает участие исторический лидер национально-освободительного движения Роберт Мугабе, отстраненный от власти военными в ноябре 2017 года.