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    В Зимбабве число жертв протестов возросло до шести человек

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Число жертв протестов на фоне прошедших выборов в Зимбабве возросло до шести человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в полиции страны.

    "Число жертв, к сожалению, возросло до шести, поскольку трое пострадавших скончались от полученных ранений", - заявила представитель полиции в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал SABC News.

    По словам представителя, в ходе протестов еще 14 человек получили ранения.

    На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. 

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