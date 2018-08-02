В Зимбабве число жертв протестов возросло до шести человек

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Число жертв протестов на фоне прошедших выборов в Зимбабве возросло до шести человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в полиции страны.

"Число жертв, к сожалению, возросло до шести, поскольку трое пострадавших скончались от полученных ранений", - заявила представитель полиции в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал SABC News.

По словам представителя, в ходе протестов еще 14 человек получили ранения.

На фоне объявления результатов выборов в парламент в среду в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника.