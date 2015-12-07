В жилом здании в Пекине прогремел мощный взрыв

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в одном из жилых зданий в китайской столице Пекине, пострадали по меньшей мере три человека, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв прогремел в районе Шицзиншань примерно в 18:30 по местному времени на первом этаже многоэтажного жилого дома. На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и полицейские. Ведется расследование случившегося.

Как сообщают очевидцы, скорее всего, взрыв произошел из-за утечки газа.

На фотографиях, которые публикуют китайские СМИ, видно, что здание серьезно пострадало, в нем выбиты окна. Также были повреждены несколько автомобилей, припаркованных поблизости.