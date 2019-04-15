В жилом здании на севере Парижа произошел взрыв - ВИДЕО

Сильный взрыв произошел в ночь на понедельник в пятиэтажном жилом здании, расположенном в 18-м округе Парижа (северная часть столицы), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал BFMTV, пожарно-спасательной службе пришлось в срочном порядке эвакуировать из этого квартала более семи десятков человек.

Взрыв произошел в одной из квартир второго этажа у которой рухнула внешняя стена. Три соседних квартиры также были частично разрушены. В настоящее время существует опасность обрушения здания. По предварительной версии, инцидент был вызван взрывом газа.

По сведения газеты La Parisien, в результате происшествия пострадало не менее двух человек. Одна из пострадавших - женщина, получившая ожоги 20% поверхности тела.