В жилом районе китайской провинции Шаньси произошел взрыв, есть пострадавшие

Сильный взрыв произошел в квартале Тайюаня, административного центра китайской провинции Шаньси.

Сильный взрыв произошел в квартале Тайюаня, административного центра китайской провинции Шаньси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По меньшей мере 17 человек пострадали, 4 находятся в тяжелом состоянии. Поисково-спасательная операция продолжается.

Взрыв произошел примерно в 13:00 по пекинскому времени в районе Сяодянь. Место происшествия окутал густой черный дым. В домах, находящихся в 100 м от взрыва, выбило оконные стекла.

О причинах ЧП пока не сообщается. На место происшествия прибыли пожарные.