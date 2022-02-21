О нас
Report Georgia
Аудио новости

В жилом комплексе на западе Германии произошел пожар

В жилом комплексе на западе Германии произошел пожар Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в жилом комплексе в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии, информации о пострадавших пока не поступало.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 09:44

Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в жилом комплексе в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии, информации о пострадавших пока не поступало.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы.

По ее данным, около 02:15 загорелся жилой дом, в котором примерно 50 квартир. Пожарные предполагают, что в нем проживают около 100 человек. Пламя пока не удается взять под контроль.

На месте происшествия работают порядка 130 сотрудников экстренных служб. "Все доступные профессиональные пожарные команды были подняты по тревоге", - приводит Bild слова представителя пожарной службы. Жители соседних домов были эвакуированы и размещены в расположенном неподалеку университете. При этом указывается, что больницы предупреждены о возможном массовом поступлении пострадавших.

Дома в жилом комплексе по необъяснимым пока причинам загорелись один за другим.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
В Москве пройдет фестиваль азербайджанской культуры
19 февраля 2022 г. 16:40
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
15 февраля 2022 г. 10:44
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
МВД: Задержан певец Манаф Агаев
17 февраля 2022 г. 21:40
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
18 февраля 2022 г. 10:06
Известные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
ФотоИзвестные путешественники из 20 стран посетили город Шуша
16 февраля 2022 г. 13:35
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
Гурбан Гурбанов: Своей командой я полностью остался доволен
18 февраля 2022 г. 02:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi