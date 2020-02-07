В жилом доме в Индии из крана полился алкоголь

В многоквартирном доме в индийском городе Триссур (штат Керала) восемнадцать семей обратились к властям с жалобами на невозможность помыться и набрать питьевой воды, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По их словам, вначале во всем доме стоял запах алкоголя, а на следующий день из кранов полилась "смесь ликера и воды".

Оказалось, что шесть лет назад рядом со зданием находился бар. Позже его закрыли и конфисковали все спиртные напитки. В результате шесть тысяч литров алкоголя просочились в систему водоснабжения и смешались с водой.

Власти уже организовали доставку питьевой воды пострадавшим жителям дома и начали очищать скважину.