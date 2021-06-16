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В Женеве вступили в силу повышенные меры безопасности из-за саммита Россия- США

В Женеве вступили в силу повышенные меры безопасности из-за саммита Россия- США В Женеве вступили в силу повышенные меры безопасности из-за проведения саммита Россия- США. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, по решению местных властей, перекрыт доступ транспорта и пешеходов на набережные Женевского озера, мост Монблан, а также в
Другие страны
16 июня 2021 г. 10:17
В Женеве вступили в силу повышенные меры безопасности из-за саммита Россия- США

В Женеве вступили в силу повышенные меры безопасности из-за проведения саммита Россия- США. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, по решению местных властей, перекрыт доступ транспорта и пешеходов на набережные Женевского озера, мост Монблан, а также в парк Ла-Гранж, где на одноименной вилле пройдет встреча в верхах.

На закрытых участках улиц выставлены посты полиции. Ряд маршрутов автобусов сейчас изменены: это затронуло, в частности, маршрут №5, который проходит рядом с гостиницей "Интерконтиненталь". Этот отель и его окрестности включены властями в зону безопасности, поскольку в нем остановился прибывший накануне в Женеву президент США Джо Байден.

В помощь почти 2 тыс. женевских полицейских федеральные власти выделили 900 их коллег из других регионов Швейцарии, а также 1 тыс. военных, которые охраняют дипломатические миссии и ведут наблюдение за небом. Посты военных выставлены, в частности, у постоянных представительств России и США.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

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