О нас

В Женеве встретятся представители Турции, России и Сирии

В Женеве встретятся представители Турции, России и Сирии В Женеве 23 января состоится встреча представителей трех государств (РФ, Сирии и Турции) со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Другие страны
9 января 2023 г. 02:19
В Женеве встретятся представители Турции, России и Сирии

В Женеве 23 января состоится встреча представителей трех государств (РФ, Сирии и Турции) со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом сообщила саудовская газета Asharq Al-Awsat.

По ее информации, к трехсторонней встрече может присоединиться глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

На встрече планируется обсуждение финансирования ряда проектов в электроэнергетике и экономических отраслях в рамках разрешенной ООН международной помощи Сирии.

Отметим, что 11 января в Москве также ожидается встреча министров иностранных дел Турции, России и Сирии. Она должна подготовить почву для саммита с участием президентов РФ, Сирии и Турции. ОАЭ предложили площадку для проведения такого саммита. Если трехсторонняя встреча на высшем уровне состоится в Москве, в ней может принять участие высокопоставленный эмиратский представитель.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cenevrədə Türkiyə, Rusiya və Suriya rəsmiləri görüşəcək

Самое читаемое

В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
В Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
ВидеоВ Херсонской области ВСУ освободили остров Большой Потемкинский
3 января 2023 г. 02:23
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
С 8 января ожидаются резкое похолодание и снег
5 января 2023 г. 12:57
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
В Азербайджане минимальная сумма трудовой пенсии будет доведена до 280 манатов
5 января 2023 г. 15:52
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции на 23%
5 января 2023 г. 13:48
В Баку ожидается снег и гололед
В Баку ожидается снег и гололед
6 января 2023 г. 16:46
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
Рейтинг Роналду в FIFA 23 после перехода в «Аль-Наср» самый низкий за последние 12 лет
4 января 2023 г. 07:11
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi