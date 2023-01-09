В Женеве встретятся представители Турции, России и Сирии

В Женеве 23 января состоится встреча представителей трех государств (РФ, Сирии и Турции) со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Как сообщает турецкое бюро
По ее информации, к трехсторонней встрече может присоединиться глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
На встрече планируется обсуждение финансирования ряда проектов в электроэнергетике и экономических отраслях в рамках разрешенной ООН международной помощи Сирии.
Отметим, что 11 января в Москве также ожидается встреча министров иностранных дел Турции, России и Сирии. Она должна подготовить почву для саммита с участием президентов РФ, Сирии и Турции. ОАЭ предложили площадку для проведения такого саммита. Если трехсторонняя встреча на высшем уровне состоится в Москве, в ней может принять участие высокопоставленный эмиратский представитель.