В Женеве встретятся представители Турции, России и Сирии

В Женеве 23 января состоится встреча представителей трех государств (РФ, Сирии и Турции) со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

В Женеве 23 января состоится встреча представителей трех государств (РФ, Сирии и Турции) со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Как сообщает турецкое бюро Report , об этом сообщила саудовская газета Asharq Al-Awsat.

По ее информации, к трехсторонней встрече может присоединиться глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

На встрече планируется обсуждение финансирования ряда проектов в электроэнергетике и экономических отраслях в рамках разрешенной ООН международной помощи Сирии.

Отметим, что 11 января в Москве также ожидается встреча министров иностранных дел Турции, России и Сирии. Она должна подготовить почву для саммита с участием президентов РФ, Сирии и Турции. ОАЭ предложили площадку для проведения такого саммита. Если трехсторонняя встреча на высшем уровне состоится в Москве, в ней может принять участие высокопоставленный эмиратский представитель.