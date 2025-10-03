В Женеве во время пропалестинского протеста пострадали пять полицейских
- 03 октября, 2025
- 18:05
Пять полицейских получили ранения на стычках с участниками пропалестинского протеста в Женеве после перехвата властями Израиля судов "Флотилии стойкости".
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба полиции кантона Женева в коммюнике.
"Пять стражей правопорядка получили ранения, один человек был задержан", - сказано в заявлении.
По ее данным, среди манифестантов находилось около сотни радикалов black blocs.
Митинг начался около 6 вечера на площади Лиз-Жирарден, где протестующие начали жечь костры. Затем порядка 3 тыс. манифестантов двинулись к мосту Монблан. Полиция попыталась помешать им перейти на левый берег озера Леман. Начались беспорядки и стычки с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ для разгона толпы.