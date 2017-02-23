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    В Женеве власти и оппозиция Сирии встретились за одним столом

    Это произошло впервые за три года

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Женеве официально начались межсирийские переговоры при поддержке ООН.

    Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

    Отмечается, что правительство Сирии и сирийская оппозиция находятся друг перед другом за одним столом в рамках церемонии открытия переговоров.

    По данным агентства, это произошло впервые за три года.

    На церемонии приветствия выступил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он отметил прогресс в переговорах, достигнутый в том числе и благодаря встречам в Астане.

    Тем не менее де Мистура подчеркнул, что еще многое предстоит сделать на пути окончательного мирного разрешения сирийского конфликта.

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