В Женеве власти и оппозиция Сирии встретились за одним столом

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Женеве официально начались межсирийские переговоры при поддержке ООН.

Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

Отмечается, что правительство Сирии и сирийская оппозиция находятся друг перед другом за одним столом в рамках церемонии открытия переговоров.

По данным агентства, это произошло впервые за три года.

На церемонии приветствия выступил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он отметил прогресс в переговорах, достигнутый в том числе и благодаря встречам в Астане.

Тем не менее де Мистура подчеркнул, что еще многое предстоит сделать на пути окончательного мирного разрешения сирийского конфликта.